Rally, paura per Ogier in Finlandia: finisce in ospedale

Gli organizzatori del campionato del mondo Rally hanno sospeso la 17/ma prova speciale del Rally di Finlandia con bandiera rossa dopo che il francese Sébastien Ogier è rimasto coinvolto in un incidente ad alta velocità mentre era in testa alla gara. Il campione del mondo in carica e il suo copilota Julien Ingrassia si stavano dirigendo verso la fine della diciassettesima prova speciale quando la loro Toyota GR Yaris Rally 1 è uscita di strada ad alta velocità. La vettura si è ribaltata più volte, finendo contro gli alberi. La Toyota ha confermato che Ogier e Ingrassia sono usciti dall'auto senza bisogno di aiuto e sono coscienti, ma verranno trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.