Rally, paura per Ogier in Finlandia: finisce in ospedale

Gli organizzatori del campionato del mondo Rally hanno sospeso la 17/ma prova speciale del Rally di Finlandia con bandiera rossa dopo che il francese Sébastien Ogier è rimasto coinvolto in un incidente ad alta velocità mentre era in testa alla gara. Il campione del mondo in carica e il suo copilota Julien Ingrassia si stavano dirigendo verso la fine della diciassettesima prova speciale quando la loro Toyota GR Yaris Rally 1 è uscita di strada ad alta velocità. La vettura si è ribaltata più volte, finendo contro gli alberi. La Toyota ha confermato che Ogier e Ingrassia sono usciti dall'auto senza bisogno di aiuto e sono coscienti, ma verranno trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti.
"Sia il pilota che il copilota sono riusciti a uscire dall'auto senza bisogno di aiuto. Sono entrambi coscienti e in condizioni generali buone, e verranno trasportati in ospedale per ulteriori accertamenti. Il team fornirà ulteriori aggiornamenti a tempo debito", si legge in un comunicato della Toyota Gazoo Racing.
Attimi di apprensione anche per il compagno di team di Ogier, Elfynn Evans, che ha cappottato tre volte. Per fortuna senza gravi conseguenze fisiche, tanto da rientrare regolarmente in gara.