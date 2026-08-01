Atletica, Fabbri vittorioso nel peso del Brazzale Meeting con 21,93

Leonardo Fabbri ha vinto con una miglior misura di 21,93 la gara di getto del peso del meeting di Brazzale, disputato a Lonigo in provincia di Vicenza, ultimo test agonistico prima della partenza per gli Europei di Birmingham dove, nella serata della giornata inaugurale del 10 agosto, si presenterà da netto favorito per la riconquista del titolo già vinto ai campionati di Roma 2024. Per il 29enne pesista fiorentino una serie di lanci molto solida, con un altro molto vicino di 21.91 e due sopra 21.60, a dimostrazione di una grandissima condizione che ne fa in questo momento anche il leader mondiale stagionale con 22.74, realizzato in occasione della vittoria in Diamond League a Eugene. Sulla pedana veneta buona conferma anche dell'italo sudafricano Zane Weir, che ha chiuso secondo con 21.36, misura che se ripetuta in Gran Bretagna potrà certamente consentirgli di lottare anche lui per un podio.