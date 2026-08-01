Beach soccer, gli azzurri superano la Germania e volano in finale di Euro League

La Nazionale italiana di beach soccer continua a dominare le qualifiers di Euro league a Chisinau e dopo aver vinto il girone a punteggio pieno, batte anche la Germania in semifinale 6-2. Domani i ragazzi di Del Duca affronteranno in finale (ore 19) una fra Moldova e Danimarca, attese dalla seconda semifinale. Un'Italia scintillante, già in formato Superfinal: a settembre a Viareggio ci saranno le finali dell'Euro Beach Soccer League 2026, con gli Azzurri che proveranno, ancora una volta in casa, a difendere il titolo europeo conquistato un anno fa.