Pugilato: a Trieste i Campionati Italiani Assoluti Elite 2025

Riflettori puntati sul pugilato che torna a Trieste con l'edizione 2025 delle fasi finali dei Campionati Italiani Elite, giunti rispettivamente alla 103/a edizione maschile e alla 24/a femminile, che si svolgeranno dal 12 al 14 dicembre presso il Palazzetto dello Sport PalaChiarbola. Un ritorno storico: l'ultima volta che Trieste ospitò gli Assoluti risale al 1952. La kermesse, che apre ufficialmente il Road to 110 FPI, è dedicata all'indimenticabile Nino Benvenuti, campione del mondo e di Roma '60. L'evento più importante del Pugilato Olimpico nazionale vedrà in sfida 137 atleti Elite, di cui 80 uomini e 57 donne, provenienti da tutte le Regioni d'Italia, che gareggeranno in 18 categorie di peso (10 maschili e 8 femminili). Oggi il primo gong nel convegno organizzato presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo della Regione Autonoma FVG è stato dato dall'Assessore Regionale alla Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Fabio Scoccimarro: "Dopo oltre 70 anni finalmente a Trieste un evento sportivo di prestigio come gli Assoluti di Pugilato, nella città di Nino Benvenuti, campione del secolo della nostra provincia, campione e simbolo del pugilato italiano a livello mondiale. Siamo orgogliosi e speriamo che questo evento possa essere di auspicio per le nostre Nazionali".