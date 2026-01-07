Prowinter a Bolzano, inizia il countdown per l’appuntamento internazionale dedicato all’outdoor e agli sport invernali

© Ufficio Stampa
Fiera Bolzano si prepara ad accogliere i protagonisti dell’industria della montagna invernale in tre giorni ricchi di innovazione, anteprime esclusive e networking. Mancano infatti pochi giorni all’apertura di Prowinter 2026, l’appuntamento B2B di riferimento per l’outdoor e gli sport invernali, che torna a Fiera Bolzano da domenica 11 a martedì 13 gennaio 2026 per la sua 26ª edizione. La manifestazione, sempre più internazionale e sostenibile, offrirà un’esperienza completa per espositori, retailer, noleggiatori e professionisti del settore, presentandosi con un format evoluto e rinnovato, costruito in dialogo con le aziende. La novità principale di quest’anno è l’apertura di un nuovo padiglione dedicato interamente all’outdoor, con al suo interno lo Scandinavian Village, che ospiterà prestigiosi brand internazionali come Bergans, E9, Fjällräven, Houdini, Icebug, Icepeak, Jack Wolfskin, Karpos, Montane, Montura, Norrona, Osprey, Petzl, Rab, rafforzando così il ruolo di Prowinter come hub strategico anche per i professionisti di Germania, Austria, Scandinavia, area Benelux ed Est Europa. Anche in questa nuova edizione, la sostenibilità conferma il suo ruolo chiave con l’introduzione per la prima volta nel Prowinter Award di un criterio di valutazione dedicato alla responsabilità ambientale, affidato a un consulente ESG specializzato.
A cornice della fiera, si terranno inoltre il Winter Sports Sustainability Network Meeting e lo Ski Industry Climate Summit, due momenti dedicati a strategie e buone pratiche per il futuro della filiera degli sport invernali. Oltre alla fiera, tornano lunedì 12 e martedì 13 gennaio anche i Prowinter Test Days, organizzati assieme al Pool Sci Italia con il supporto di ITASNOW: due giornate dedicate a provare direttamente sulla neve le novità presentate tra gli stand, trasformando le piste di Carezza in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per i materiali dello sci da pista della stagione 2026/2027.
Per orientarsi al meglio, di seguito gli appuntamenti principali:
Domenica 11 gennaio
A Fiera Bolzano
Ore 09:00 – Apertura Prowinter 2026
Dalle 09:00 alle 18:00 – Prowinter Award Exibithion
Ore 11:00 – Inaugurazione e premiazione Prowinter Award 2026
Ore 12:00 – Presentazione di Skimofestival 2026
Ore 13:30 – Panel di APRESKI - Milano Mountain Show
Un confronto sul valore del network nella filiera della montagna: partnership, visione condivisa e progetti capaci di generare innovazione e impatto reale. Con l’intervento di Tommaso Balasso e Michel Roccati, Beyond Human Potential.
Dalle 18:00 alle 22:00 - Prowinter Après-Ski Party by SuperG
Lunedì 12 gennaio
A Fiera Bolzano
Dalle 09:00 alle 18:00 – Prowinter 2026 e Prowinter Award Exibithion
Ore 16:00 – Prowinter Lab
L’appuntamento per scoprire i primi dati della stagione invernale 2025/2026 e capire quali sfide stanno affrontando noleggi e negozi e come è iniziata per loro la stagione.
A Carezza Ski, Pista Prà di Tori
Dalle ore 09:00 alle 15:00 – Prowinter Test Days powered by ITASNOW & Prove Libere Retail by Pool Sci Italia
Martedì 13 gennaio
A Fiera Bolzano
Dalle 08:30 alle 18:00, MEC - Meeting and Event Center – The Winter Sports Sustainability Network (solo per i membri WSN)
Dalle 09:00 alle 18:00 – Prowinter 2026 e Prowinter Award Exibithion
A Carezza Ski, Pista Prà di Tori
Dalle ore 09:00 alle 15:00 – Prowinter Test Days powered by ITASNOW & Prove Libere Retail by Pool Sci Italia
Eventi speciali
A Fiera Bolzano
Da mercoledì 14 a giovedì 15 gennaio, dalle 08:30 alle 17:00, MEC - Meeting and Event Center – Ski Industry Climate Summit, hosted by Atomic in collaboration with Protect Our Winters Europe - POW and the Wintersports Sustainability Network – WSN (evento su registrazione)
"Siamo davvero entusiasti di presentare una Prowinter più grande e internazionale che mai - afferma Geraldine Coccagna, Brand Manager della manifestazione - . L’edizione 2026 non sarà solo un’occasione per scoprire le novità del settore e per fare networking, ma rappresenterà un vero e proprio hub professionale dove esposizione, test sul campo e confronto tra aziende e operatori del settore si integrano in un’unica esperienza. Si conferma inoltre la nostra attenzione verso internazionalità e sostenibilità, attraverso l’offerta di strumenti concreti per supportare la crescita e l’innovazione nella filiera della montagna invernale".
Prowinter 2026 vi aspetta quindi dall’11 al 13 gennaio a Fiera Bolzano: tre giorni imperdibili in cui anteprime d’eccellenza, innovazione e networking internazionale si incontrano nel cuore della montagna invernale, trasformando la fiera in un vero laboratorio di idee e opportunità per tutti i professionisti del settore.
