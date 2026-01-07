Prowinter a Bolzano, inizia il countdown per l’appuntamento internazionale dedicato all’outdoor e agli sport invernali

"Siamo davvero entusiasti di presentare una Prowinter più grande e internazionale che mai - afferma Geraldine Coccagna, Brand Manager della manifestazione - . L’edizione 2026 non sarà solo un’occasione per scoprire le novità del settore e per fare networking, ma rappresenterà un vero e proprio hub professionale dove esposizione, test sul campo e confronto tra aziende e operatori del settore si integrano in un’unica esperienza. Si conferma inoltre la nostra attenzione verso internazionalità e sostenibilità, attraverso l’offerta di strumenti concreti per supportare la crescita e l’innovazione nella filiera della montagna invernale".



Prowinter 2026 vi aspetta quindi dall’11 al 13 gennaio a Fiera Bolzano: tre giorni imperdibili in cui anteprime d’eccellenza, innovazione e networking internazionale si incontrano nel cuore della montagna invernale, trasformando la fiera in un vero laboratorio di idee e opportunità per tutti i professionisti del settore.



Per tutti gli eventi e dettagli del programma: https://www.fierabolzano.it/it/prowinter/eventi-in-evidenza