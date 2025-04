Presentato ufficialmente il “Giro del Mito”, una sfida oltre il tempo a Bagno di Romagna

Domenica 13 luglio 2025 si svolgerà la prima edizione del Giro del Mito-ElectricLine, la nuova granfondo ciclistica con partenza e arrivo a Bagno di Romagna, nel cuore dell’Appennino Tosco-Romagnolo. Un evento che unisce sport, natura, storia e cultura in un territorio che ha fatto la storia del ciclismo, attraversato da tappe memorabili del Giro d’Italia e, più di recente, anche del Tour de France. Organizzazione a cura di River22 Sporting Club, con il patrocinio di Unione dei Comuni della Valle del Savio, Comune di Bagno di Romagna e Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. La granfondo fa parte del circuito nazionale ACSI.



La presentazione ha avuto luogo giovedì 17 aprile nella Sala Congressi di Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna (FC), città che sarà il cuore della manifestazione che per due giorni, sabato 12 e domenica 13 luglio 2025, animerà le vie del centro.

Presenti in sala Enrico Spighi, Sindaco del Comune di Bagno di Romagna; Daniele Valbonesi, Consigliere Regione Emilia-Romagna; Claudia Mazzoli, Presidente f.f. Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, oltre che Vicesindaco e Assessore allo Sviluppo Territoriale ed Economico di Bagno di Romagna; Mattia Lusini, Assessore allo Sport del Comune di Bagno di Romagna; Monica Rossi, Presidente Unione Comuni Valle Savio e Consigliera Provincia Forlì-Cesena; Moreno Para, Federico Para e Giovanni Rossi per l'organizzazione, curata da River22 Sporting Club; Sergio Pironi per ACSI Forlì-Cesena, oltre agli sponsor, a rappresentanti delle forze dell’ordine e a personalità dello sport e della società civile.



Il concept: una sfida oltre il tempo

Il Giro del Mito nasce come un’esperienza ciclistica unica, capace di fondere la sfida sportiva con la potenza evocativa del mito. Il Mito come racconto universale di coraggio, limite e trasformazione. Il Mito come simbolo di un territorio straordinario, dove le Foreste Casentinesi, le acque termali di Bagno di Romagna, la figura leggendaria di Sant’Agnese e le grandi salite dell’Appennino affrontate da campioni e grandi corse del ciclismo diventano scenari epici, tra storia, sport e mito.

Una granfondo per gli audaci, chiamati a una sfida “oltre il tempo”, illuminati dai Miti: le Foreste Sacre, i percorsi di Marco Pantani, le grandi corse come il Giro d’Italia e il Tour de France.



Un progetto nato sul territorio

Il Giro del Mito è organizzato da River22 Sporting Club, centro sportivo specializzato in fitness, tennis e padel, recentemente ristrutturato e in continua espansione a Bagno di Romagna. L’evento nasce per valorizzare il territorio, promuovere il turismo sportivo e creare sinergie virtuose con enti locali, associazioni e strutture ricettive, celebrando al tempo stesso le grandi storie e i grandi campioni che su queste strade hanno scritto pagine indimenticabili del ciclismo.

Importante il supporto degli sponsor ElectricLine, CLAS, Idrotermica Coop, Conad City di San Piero in Bagno, USTEC, Comitel, Nibble, Fit Interiors, Melini Oberdan, Teamwork Hospitality, Agrimarket e Lanzi Infissi Falegnameria.



Un evento per tutti, oltre la gara

Il Giro del Mito sarà anche un grande momento di festa popolare, con un programma di due giorni – sabato 12 e domenica 13 luglio – dedicato a ciclisti, famiglie e visitatori. Stand gastronomici, dj set e intrattenimento musicale a cura di Radio Studio Delta, area expo, attività per grandi e piccoli (con giochi a tema) animeranno il centro di Bagno di Romagna.

Importanti anche le convenzioni con le strutture ricettive del territorio che hanno scelto di convenzionarsi con il Giro del Mito per favorire il pernottamento degli iscritti che, per due giorni, vivranno il territorio di Bagno di Romagna e della Valle del Savio dal punto di vista sportivo ma anche enogastronomico ed attrattivo.



Due percorsi, un solo Mito

I partecipanti potranno scegliere tra due tracciati, entrambi immersi nel paesaggio incontaminato dell’Appennino Tosco-Romagnolo e disegnati per offrire un’esperienza autentica e spettacolare.