Alessandro Fabian pronto per l’Ironman 70.3 di Jesolo

Il circuito Ironman rappresenta un importante e prestigioso banco di prova per gli atleti che si cimentano nelle varie tappe in giro per il mondo. Non fa eccezione la gara di Jesolo, prevista sulla mezza distanza, che prevede 1,9km di nuoto in acque ancora fredde, 90km di bici su strade veloci e 21,1km di corsa sul lungomare. La sfida non è solo fisica ma anche mentale, richiedendo tanta concentrazione e resistenza per superare le difficoltà che si porranno lungo il cammino.