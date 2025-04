Mountain bike: conto alla rovescia per HERO UCI Cross-country Marathon World Cup

“Preparatevi per un’esperienza davvero unica con la Capoliveri Legend Cup Wild Edition. Vi aspettiamo per un weekend speciale, con l’agonismo protagonista grazie a gare di altissimo livello, con la prova di apertura della prestigiosa 2025 HERO UCI Cross-country Marathon World Cup, la Capoliveri Legend Cup powered by Scott e la Capoliveri Legend XCO - UCI Junior Series Cat. HC. – dichiara Maurizio Melis, Presidente ASD Capoliveri Bike Park – Il 10 e 11 maggio Capoliveri sarà l’epicentro della mountainbike internazionale, tutto questo contornato da NATURA e STORIA. Una storia che ha radici molto profonde e lontane, che vi porteremo a percorrere con le vostre MTB sui sentieri delle nostre miniere. Tutta la logistica sarà dislocata al Museo delle Miniere, una location unica che affascinerà tutti i presenti, il tutto all’interno del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. Voi dovrete solo pensare a divertirvi, immergendovi nella NOSTRA NATURA e nella NOSTRA STORIA! NEVER WITHOUT LEGEND!”