Granfondo Sestriere Colle delle Finestre-Via Lattea, al via il 5 e il 6 luglio

"Per Cesana è un onore potere ospitare la partenza della decima edizione di una corsa che ha scritto e sta scrivendo la storia del ciclismo d'alta quota". A dirlo è il sindaco di Cesana Torinese, Daniele Mazzoleni, in vista della partenza non più da Borgata Sestriere, ma proprio dal paese della Granfondo Sestriere Colle delle Finestre - Via Lattea, in calendario il 5 e 6 luglio. L'evento, uno di quelli di punta dell'intero territorio dell'Unione montana Comuni olimpici Via Lattea, porta anche un'altra novità: il percorso rinnovato ribattezzato "Short Edition", che diminuisce la distanza delle grandi salite. Ci saranno quindi una Granfondo da 103 chilometri e una Mediofondo da 79 chilometri, sempre col passaggio sul Colle delle Finestre. "Noi stiamo lavorando per farci trovare pronti - aggiunge il sindaco di Cesana - per l'appuntamento del 5 e 6 luglio e cercheremo di offrire la miglior ospitalità ad atleti e tifosi. La Granfondo diventa così chiaramente uno degli eventi di punta della nostra estate a Cesana e questo va nell'ottica di valorizzazione della stagione estiva che stiamo perseguendo".