Pentathlon Moderno: Gabriele Vescio eletto presidente Federazione

Gabriele Vescio, con il 61.22%, è stato eletto alla guida della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, questa mattina nel corso dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva, che si sta svolgendo a Roma presso l'Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa "Giulio Onesti". L'altra candidata Maria Elena Panetti - si legge in una nota - ha ottenuto il 38.78%. "Grazie a tutti. E' veramente un grande onore e una grande responsabilità rivestire questo ruolo, spero di poterlo fare al meglio. - ha dichiarato Vescio, appena eletto - Non mi piacciono le frasi fatte, non voglio dire 'sarò il Presidente di tutti' perché non voglio essere il Presidente di tutti ma voglio essere il Presidente solo delle persone che vogliono fare Pentathlon, che vogliono impegnarsi e che vogliono mettere il cuore e l'anima in questo sport. Per queste persone - ha concluso- la mia porta sarà sempre aperta".