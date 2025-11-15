Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Pentathlon Moderno: Gabriele Vescio eletto presidente Federazione

15 Nov 2025 - 17:15

Gabriele Vescio, con il 61.22%, è stato eletto alla guida della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, questa mattina nel corso dell'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva, che si sta svolgendo a Roma presso l'Aula Magna del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa "Giulio Onesti". L'altra candidata Maria Elena Panetti - si legge in una nota - ha ottenuto il 38.78%. "Grazie a tutti. E' veramente un grande onore e una grande responsabilità rivestire questo ruolo, spero di poterlo fare al meglio. - ha dichiarato Vescio, appena eletto - Non mi piacciono le frasi fatte, non voglio dire 'sarò il Presidente di tutti' perché non voglio essere il Presidente di tutti ma voglio essere il Presidente solo delle persone che vogliono fare Pentathlon, che vogliono impegnarsi e che vogliono mettere il cuore e l'anima in questo sport. Per queste persone - ha concluso- la mia porta sarà sempre aperta". 

Ultimi video

01:32
I giusti nello sport

I giusti nello sport

02:05
DICH BOLELLI/VAVASSORI POST SEMIFINALE 15/11 DICH

Bolelli e Vavassori: "Settimana che ci porteremo nel cuore. Testa già alla Davis"

02:01
"In un tempo solo nostro"

"In un tempo solo nostro"

01:33
Sinner, i precedenti

Sinner, i precedenti

02:15
Il bello del tennis

Il bello del tennis

01:30
Emozioni da Atp Finals

Emozioni da Atp Finals

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

00:59
rb

Ultimate Aerial Obstacle Course: l'ultima follia dell'estremo

01:24
MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

00:59
DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

01:54
DICH PELLEGRINI GIUNTA PER SITO DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Essere genitori è molto più complicato di un'Olimpiade"

03:25
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

01:30
DICH DINO MENEGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"

01:32
I giusti nello sport

I giusti nello sport

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:24
Atp Finals, De Minaur: "Sinner? So come batterlo ma non è la cosa più facile"
18:22
Gaudenzi: "Finals in Italia per altri 5 anni. Nel 2026 ancora a Torino, poi si vedrà"
17:15
Pentathlon Moderno: Gabriele Vescio eletto presidente Federazione
16:14
Milano-Cortina: in arrivo omologazione Sliding Centre di Cortina
15:42
Pattinaggio figura, Skate America: Grassl quarto nel programma corto