Pentathlon, commissario Fipm: "Assemblea elettiva convocata nel rispetto modalità"

15 Nov 2025 - 08:00

"L'Assemblea Nazionale Straordinaria Elettiva Fipm è stata convocata nel rispetto delle modalità, termini e procedure previste all'interno dello Statuto Federale". E' quanto si legge nella del Commissario Straordinario della Federazione Italiana Pentathlon Moderno, Generale di Brigata Gianni Cuneo, con riferimento agli articoli apparsi su alcune testate sportive negli ultimi giorni. "La Tabella Voti è stata predisposta in applicazione dei parametri previsti nello Statuto Federale; la Tabella Voti è stata regolarmente pubblicata sul sito istituzionale della Fipm, con conseguente possibilità di impugnazione, tant'è che alcune Società affiliate hanno proposto ricorsi, tutti integralmente rigettati dagli Organi di Giustizia Federale competenti, anch'essi pubblicati sul citato sito federali; la Fipm ha nominato i nuovi componenti della Commissione Federale di Garanzia, garantendo la piena funzionalità dell'Organo, effettuando la relativa pubblicazione sul sito federale; la FIPM ha formalmente e motivatamente deliberato il rigetto delle istanze di annullamento e di rinvio dell'Assemblea Nazionale Elettiva del 15.11.2025, dandone comunicazione ai Soggetti titolati", si legge ancora nella nota. "Tanto premesso, si rileva la genericità delle gravi, indimostrate e non verificate affermazioni riportate nell'articolo del 12.11.2025 in ordine a presunte gravi e documentate irregolarità e a comportamenti potenzialmente illeciti: affermazioni che consistono in indimostrate accuse e sospetti idonei ad incidere negativamente sulla dignità, sulla reputazione e sull'onore del sottoscritto, Commissario Straordinario Fipm dal 14.7.2025, il quale si riserva ogni iniziativa a tutela della propria immagine e reputazione", conclude la nota di Cuneo.

