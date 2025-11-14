Logo SportMediaset

Beach volley, Mondiali: vittoria all'esordio per Gottardi-Orsi Toth

14 Nov 2025 - 22:32

È iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Valentina Gottardi e Reka Orsi Toth ai Campionati del Mondo di Adelaide (Australia). Durante la notte italiana le azzurre hanno infatti superato 2-0 (21-18, 21-17) le canadesi Lea Monkhouse e Marie-Alex Bélanger nella prima uscita della Pool I. Vittoria netta e convincente quella della formazione azzurra. Dopo un sostanziale equilibrio che ha contraddistinto l'inizio della del primo set (10-10), le campionesse d'Italia in carica hanno poi preso in mano le redini del gioco (16-13, 19-16) riuscendo a chiudere il parziale sul 21-18. Le azzurre hanno successivamente dominato l'intera seconda frazione di gioco, scappando subito via (8-4, 13-7) fino al 21-17 che ha decretato la fine del match. Successo importante e primi punti nel girone per la coppia federale. Le azzurre torneranno in campo domenica 16 novembre alle 7.30 (orario italiano) contro le neozelandesi Shaunna Polley e Olivia MacDonald, formazione uscita sconfitta 0-2 (17-21, 13-21) nel debutto contro le statunitensi Julia Donlin e Lexy Denaburg, team che le azzurre affronteranno invece lunedì 17 novembre alle ore 10 italiane. Questa sera faranno invece il loro esordio nella rassegna iridata anche Claudia Scampoli e Giada Bianchi. La formazione tricolore affronterà le giapponesi Asami Shiba e Reika Murakami nella prima sfida della Pool E. 

