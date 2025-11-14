Logo SportMediaset

Finals: a Torino anche i campioni del tennis virtuale

14 Nov 2025 - 23:40

Le Atp Finals assegnano non solo il trofeo di 'maestro dei maestri' sul campo reale, ma anche su quello virtuale. Al Fan Village di Torino si è infatti disputata la finale delle Nitto Atp Finals eSeries, il torneo ufficiale giocato su Tennis Clash e parte del circuito di tornei eSports Fitp, organizzato dalla federazione: a trionfare è stato Eugene Mosdir, in arte AreidY, arrivato alla competizione dopo aver già conquistato gli Ibi eSeries 2025 a Roma e che in finale ha sconfitto Matteo Dal Forno, in arte Kene, finalista alle Nitto Atp Finals eSeries 2024 e 2025. Una finale molto combattuta con AreidY vincitore dei primi due set, una rimonta fino al 2-2 di Kene, che ha poi perso il parziale decisivo. AreidY si è imposto 10-5 10-5 9-11 3-10 10-6, con tutti i set disputati con la formula dei tie-break a 10 punti. Al termine dell'incontro, il trofeo è stato consegnato a Eugene Mosdir dal vicepresidente Fitp Isidoro Alvisi. Le Nitto Atp Finals eSeries, oltre a rappresentare la conclusione della stagione di competizioni digitali, segnano l'inizio di una nuova era per gli eSports Fitp, quella del tesseramento eSports, dopo il riconoscimento ufficiale degli eSports come disciplina sportiva. 

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

00:59
rb

Ultimate Aerial Obstacle Course: l'ultima follia dell'estremo

01:24
MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

00:59
DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

01:54
DICH PELLEGRINI GIUNTA PER SITO DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Essere genitori è molto più complicato di un'Olimpiade"

03:25
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

01:30
DICH DINO MENEGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"

01:32
I giusti nello sport

I giusti nello sport

02:33
DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:38
DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

01:25
taf

The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

23:40
Finals: a Torino anche i campioni del tennis virtuale
23:00
Sci alpino, CdM: slalomiste azzurre a Levi sfidano la sfortuna
22:32
Beach volley, Mondiali: vittoria all'esordio per Gottardi-Orsi Toth
22:05
Basket, le azzurre vincono in Spagna 77-61. Capobianco: "Soddisfatto"
21:31
Snowboard: raduno azzurri parallelo in Val Senales