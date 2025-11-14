Finals: a Torino anche i campioni del tennis virtuale

Le Atp Finals assegnano non solo il trofeo di 'maestro dei maestri' sul campo reale, ma anche su quello virtuale. Al Fan Village di Torino si è infatti disputata la finale delle Nitto Atp Finals eSeries, il torneo ufficiale giocato su Tennis Clash e parte del circuito di tornei eSports Fitp, organizzato dalla federazione: a trionfare è stato Eugene Mosdir, in arte AreidY, arrivato alla competizione dopo aver già conquistato gli Ibi eSeries 2025 a Roma e che in finale ha sconfitto Matteo Dal Forno, in arte Kene, finalista alle Nitto Atp Finals eSeries 2024 e 2025. Una finale molto combattuta con AreidY vincitore dei primi due set, una rimonta fino al 2-2 di Kene, che ha poi perso il parziale decisivo. AreidY si è imposto 10-5 10-5 9-11 3-10 10-6, con tutti i set disputati con la formula dei tie-break a 10 punti. Al termine dell'incontro, il trofeo è stato consegnato a Eugene Mosdir dal vicepresidente Fitp Isidoro Alvisi. Le Nitto Atp Finals eSeries, oltre a rappresentare la conclusione della stagione di competizioni digitali, segnano l'inizio di una nuova era per gli eSports Fitp, quella del tesseramento eSports, dopo il riconoscimento ufficiale degli eSports come disciplina sportiva.