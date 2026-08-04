Nuoto, Taddeucci dopo l'oro: "L'acqua della Senna? Era bella 'zozza'..."

"Sono contenta, Parigi è sempre stata una tappa fortunata per me. Qui ho vinto la prima medaglia in Coppa del Mondo, poi c'è stata l'Olimpiade (dove ha vinto il bronzo, ndr)...e adesso siamo qui, l'oro nella 10 km mi mancava. Mi dispiace un po' che è stata una gara non particolarmente competitiva, mancavano le più forti, mi sembrava di essere in acqua da sola...". Lo ha detto Ginevra Taddeucci ai microfoni dopo il successo ottenuto nella 10 km femminile agli Europei di nuoto in acque libere. "È stato complicato nuotare da sola nelle ultime settimane, ho caricato tantissimo e poi allenarsi da sola è tosta - ha aggiunto - Speravo di arrivare qui e fare qualcosa, poi ovviamente avevo l'ansia di perdere". In gara "ho provato un po' di cose, senza particolari agguati potevo fare un po' quello che volevo - ha concluso - Sono contenta, è stato più semplice del previsto. Le acque della Senna? Era bella 'zozza', si tiravano fuori foglie, rame, plastica...il campo gara secondo me era più pulito".