Atletica: Tortu e Zenoni annunciano forfait agli Europei

04 Ago 2026 - 15:11
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Due rinunce nella squadra azzurra per gli Europei di Birmingham (10-16 agosto). Al termine del raduno della velocità a Roma, Filippo Tortu (Fiamme Gialle) ha annunciato che non prenderà parte alla rassegna continentale, per la quale era convocato nel gruppo della staffetta. "A seguito delle valutazioni effettuate in questi giorni in raduno, abbiamo considerato di comune accordo con lo staff della Federazione di non prendere parte agli Europei - le parole di Tortu - È una decisione importante e sofferta, ma le mie condizioni attuali non avrebbero consentito di gareggiare al meglio. Per questo, abbiamo preferito concentrare l'attenzione e le energie sui prossimi Giochi del Mediterraneo, dove avrò l'onore di essere portabandiera". Nonostante il percorso riabilitativo svolto in questi giorni sotto la supervisione dello staff medico della Nazionale, i tempi di recupero dall'elongazione muscolare rimediata in allenamento non consentono all'azzurro di affrontare la competizione nelle migliori condizioni. Rinuncia a Birmingham anche Marta Zenoni (Luiss), convocata per i 1500 metri. "Un infortunio al tendine ancora prima di iniziare la stagione ha reso la strada di avvicinamento alle competizioni in salita: ho dovuto cancellare gli impegni di inizio giugno e ho esordito solo a fine mese. Nonostante i tentativi del team che mi ha seguito di salvare la situazione, abbiamo deciso di rinunciare alla convocazione per prioritizzare la risoluzione del problema". Sono quindi 130 gli azzurri in partenza per gli Europei in Gran Bretagna al via lunedì prossimo all'Alexander Stadium.

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