Pattinaggio figura, Grand Prix: Memola chiude al 6° posto in Canada

A Saskatoon (Saskatchewan) si è concluso Skate Canada, terza tappa stagionale dell'ISU Grand Prix, il massimo circuito internazionale del pattinaggio di figura. Nella giornata finale si è disputato il programma libero della gara maschile, nel quale si è cimentato Nikolaj Memola (Fiamme Oro). Il ventunenne lombardo si trovava in sesta posizione dopo lo short program di sabato. L'azzurro ha alfine chiuso proprio al sesto posto, confermando dunque il piazzamento di metà competizione. Il punteggio complessivo ottenuto dal vice campione d'Europa in carica è stato di 238.20. La prossima settimana l'ISU Grand Prix sarà di scena a Osaka (Giappone), dove si terrà l'NHK Trophy, quarta tappa della stagione.