Papà Gallinari: "Triste non vederlo più in campo ma era momento giusto"

"È un momento triste, sapendo di non poterlo più rivedere in campo. Ma al tempo stesso deve essere contento e orgoglioso di tutto quello che ha fatto nella sua carriera, nonostante sia stato massacrato dagli infortuni. Sono contento per lui, perché alla fine è riuscito a togliersi l'ultima soddisfazione vincendo il campionato in Porto Rico". Così Vittorio Gallinari, ospite di 'Tempi Supplementari' su Rai Radio 1 Sport, sul ritiro dal basket giocato di suo figlio Danilo. "Tutti i problemi fisici lo hanno portato a prendere questa decisione - ha aggiunto il papà di Gallinari - non è stato facile, perché il basket è una passione di famiglia, Danilo gioca da quando aveva 5 anni. Decidere di smettere non è mai facile, ma il fisico non gli permetteva più di andare avanti. Era il momento giusto per chiudere una parentesi bellissima della sua e della nostra vita".