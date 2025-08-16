Pallavolo: Brasile ko, azzurrine in finale ai Mondiali U21

La nazionale under 21 femminile di pallavolo si è qualificata per la finale dei Mondiali in corso a Surabaya, in Indonesia. Le ragazze di Gaetano Gagliardi, dopo aver battuto nei quarti di finale la Cina campione in carica, si sono imposte sul Brasile per 3-0 (25-16, 25-21, 25-19). L'altra squadra finalista uscirà dalla sfida tra il Giappone e la Bulgaria. Si conferma così il momento speciale della pallavolo femminile azzurra, in vista dei Mondiali al via il 22 agosto in Thailandia, dove sarà protagonista la nazionale campione olimpica guidata da Julio Velasco, alla prima uscita dopo il trionfo nella Nations League.