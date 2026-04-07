Tennis, nel singolare femminile in tabellone a Roma tutte le top 20

Pubblicata l'entry list di singolare femminile per l'83ma edizione degli Internazionali Bnl d'Italia. In attesa dell'ufficializzazione delle wild card, sono due le tenniste italiane ai nastri di partenza del Wta 1000 al Foro Italico: la campionessa in carica Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto, numero 8 e 42 del mondo. Paolini ha giocato sei volte gli Internazionali Bnl d'Italia in tabellone principale. L'anno scorso ha chiuso un emozionante percorso al Foro Italico battendo in finale la statunitense Coco Gauff. E' diventata così la prima campionessa italiana in singolare femminile dal successo di Raffaella Reggi nell'edizione di Taranto del 1985. Insieme a Sara Errani, ha anche trionfato per la seconda volta di fila in doppio, eguagliando il record di titoli consecutivi in questa specialità a Roma. Paolini è la sesta tennista nell'Era Open a vincere in singolare e doppio femminile agli Internazionali Bnl d'Italia dopo King (1970) Wade (1971) Evert (1974, 1975) Raffaella Reggi (1985) e Seles (1990). Cocciaretto giocherà gli Internazionali Bnl d'Italia per l'ottava volta, con l'obiettivo di vincere per la prima volta due partite di fila. E' stata sconfitta al primo turno nel 2019, 2020, 2021 e 2022; al secondo turno nelle ultime tre edizioni. Tutte le Top 20 figurano iscritte agli Internazionali Bnl d'Italia 2026.