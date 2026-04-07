Coco Gauff shock: insulti razzisti e minacce di morte dopo il servizio fotografico

Coco Gauff denuncia il razzismo e le minacce di morte ricevute dopo un servizio fotografico per Miu Miu

07 Apr 2026 - 14:30
© X

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Coco Gauff ha denunciato l'ennesima ondata di abusi online e commenti razzisti ricevuti dopo la pubblicazione di un servizio fotografico per un brand di moda, che l'ha spinta ad abbandonare nuovamente la piattaforma X. La ventiduenne americana, reduce dalla finale di Miami persa contro Sabalenka, ha espresso profonda amarezza per l'odio scatenato dal suo look naturale, rivelando come il tennis professionistico sia funestato da un fenomeno sistemico di messaggi grafici, nudità non richiesta e minacce di morte estese persino ai suoi familiari e amici. "Sono tornata dopo un mese di assenza e ho subito ricordato perché non dovrei stare qui", ha dichiarato la vincitrice di due Slam. 

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