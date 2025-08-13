Pallanuoto: Stella Coni al merito sportivo a Barbara Bufardeci

Nata a Siracusa il 1° dicembre 1965, vice presidente del Circolo Canottieri Ortigia e team manager del Setterosa dal 2013. Con il suo prezioso lavoro, caratterizzato dall'impegno e dalla professionalità, dalla cortesia e dalla disponibilità, Bufardeci ha contributo ai successi della nazionale femminile di pallanuoto. "Al fianco delle 'sue ragazze', per le quali era una seconda mamma - afferma la Fin - ha conquistato la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro 2016, l'argento ai Giochi del Mediterraneo 2018, il bronzo mondiale a Kazan 2015 ed europeo a Belgrado 2016, due argenti e un bronzo in World League, fino alle recenti medaglie di bronzo agli Europei di Spalato 2022 e ai Mondiali di Fukuoka 2023. Anche nell'ultima trasferta asiatica, nonostante fosse provata dalla malattia, è rimasta sempre accanto alle azzurre. Una vita trascorsa in piscina e dedicata alla pallanuoto e agli sport acquatici in generale; una passione nata fin da ragazza e che condivideva con la sua famiglia: l'ex marito Antonio Negro storico portiere dell'allora Snc Civitavecchia con cui arrivo secondo nel campionato di serie A 1975 e il figlio Andrea che ha giocato, sempre con la calottina rossa, nell'Ortigia, Plebiscito Padova e Mestrina Nuoto".