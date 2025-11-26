Equitazione, salto ostacoli: Cesaretto nuovo selezionatore della nazionale

Cesaretto sarà al lavoro dal 1° gennaio del 2026 non solo nella qualità di selezionatore ma anche collaborando attivamente con la Direzione sportiva della Federazione alla organizzazione e gestione dell'attività Senior del salto ostacoli, individuando, tra l'altro, gli appuntamenti ai quali gli azzurri prenderanno parte durante la stagione, autorizzando la partecipazione dei cavalieri e delle amazzoni italiane alle manifestazioni internazionali in Italia e all'estero o presenziando a stage, gare o ritiri ritenuti di interesse federale. "C'è grande entusiasmo - ha commentato Cesaretto - perché voglio mettere a disposizione della Federazione e delle squadre italiane tutto quello che in questi anni ho potuto imparare e dimostrare. Una delle prime cose che farò da Selezionatore sarà di contattare gli atleti per avere con tutti loro un rapporto diretto e costante, così da potere allargare il gruppo e le opportunità per la nostra nazionale". Il nuovo Selezionatore si è poi soffermato sugli obiettivi. "Credo - ha aggiunto - che il più importante da raggiungere sia quello della qualifica olimpica della squadra (prima opportunità Mondiali di Aachen in Germania proprio nel 2026 ndr.). Lavorerò per far crescere il gruppo, mantenendo unito il gruppo di testa, che ha già dimostrato di essere ad alto livello, ma allo stesso tempo di e consentire agli altri di crescere per permettere di potere contare su una rosa più ampià per i prossimi Campionati d'Europa del 2027 (Waregem, Belgio ndr.)".