Equitazione, salto ostacoli: Cesaretto nuovo selezionatore della nazionale

Stefano Cesaretto sarà il nuovo selezionatore tecnico federale della nazionale italiana di salto ostacoli. Il presidente federale, sentito il Consiglio della Federazione Italiana Sport Equestri ha affidato a lui, a partire dal 1° gennaio prossimo e per le stagioni 2026 e 2027, la scelta delle squadre ufficiali e la responsabilità di tutta l'attività del settore senior per la disciplina del salto ostacoli. Nato a Brescia, dove ha cominciato a montare a cavallo, si è subito trasferito al Circolo Ippico Castellazzo, divenendo uno degli allievi del grande Graziano Mancinelli. Master d'eccellenza nel salto ostacoli, la sua carriera agonistica registra successi già a livello giovanile con la partecipazione ai Campionati d'Europa Under 21 nel 1985 a Donaueschingen (Germania). A soli 22 anni, l'anno successivo, è il vincitore della prestigiosissima Coppa della Regina, inserita nel concorso internazionale di Barcellona in Spagna. All'attivo da senior ha una brillante carriera con il tricolore, con la vittoria di numerosi Gran Premi internazionali, la partecipazione a diverse Coppe delle nazioni, ai World Equestrian Games di Stoccolma (Svezia) nel 1990 e ai Campionati d'Europa di Rotterdam (Olanda) nel 1989.
Cesaretto sarà al lavoro dal 1° gennaio del 2026 non solo nella qualità di selezionatore ma anche collaborando attivamente con la Direzione sportiva della Federazione alla organizzazione e gestione dell'attività Senior del salto ostacoli, individuando, tra l'altro, gli appuntamenti ai quali gli azzurri prenderanno parte durante la stagione, autorizzando la partecipazione dei cavalieri e delle amazzoni italiane alle manifestazioni internazionali in Italia e all'estero o presenziando a stage, gare o ritiri ritenuti di interesse federale. "C'è grande entusiasmo - ha commentato Cesaretto - perché voglio mettere a disposizione della Federazione e delle squadre italiane tutto quello che in questi anni ho potuto imparare e dimostrare. Una delle prime cose che farò da Selezionatore sarà di contattare gli atleti per avere con tutti loro un rapporto diretto e costante, così da potere allargare il gruppo e le opportunità per la nostra nazionale". Il nuovo Selezionatore si è poi soffermato sugli obiettivi. "Credo - ha aggiunto - che il più importante da raggiungere sia quello della qualifica olimpica della squadra (prima opportunità Mondiali di Aachen in Germania proprio nel 2026 ndr.). Lavorerò per far crescere il gruppo, mantenendo unito il gruppo di testa, che ha già dimostrato di essere ad alto livello, ma allo stesso tempo di e consentire agli altri di crescere per permettere di potere contare su una rosa più ampià per i prossimi Campionati d'Europa del 2027 (Waregem, Belgio ndr.)".
Alle parole di soddisfazione del nuovo Selezionatore fanno eco quelle del Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola. "Sono certo - ha detto il numero uno della FISE - che non potevamo fare scelta migliore. È necessario proseguire il lavoro positivo di Marco Porro e Stefano è un professionista serio che ha già dimostrato negli anni la capacità organizzativa e gestionale e grandi qualità non solo di tecnico, ma anche di cavaliere di alto livello. In questi anni è stato un punto di riferimento per il Team azzurro, come trainer della moglie e atleta Giulia Martinengo Marquet. Adesso a lui l'onore di guidare la nostra nazionale con l'augurio di buon lavoro, anche a nome del Consiglio federale. Sono certo che insieme raggiungeremo grandi obiettivi".