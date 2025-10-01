Pallanuoto, Barelli: "Nazionali al vertice per trascinare il sistema"

"Sarà un campionato avvincente, sia al maschile sia al femminile, al di là delle solite note, ci saranno anche altre squadra per la corsa al vertice". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente della Federnuoto, a margine della presentazione dei campionati di A1 di pallanuoto. Sui prossimi appuntamenti internazionali dell'Italia, impegnata con gli europei, ha poi aggiunto: "Veniamo da una storia gloriosa, gli ultimi anni ci hanno messo in cima alle classifiche e avere delle squadre competitive a livello nazionale ci permetterà di arrivare pronti. Poi è normale che quando le cose non vanno bene c'è preoccupazione, ma siamo convinti del valore della nostra squadra e dei giovani che stanno spingendo con dei risultati importanti. Le nazionali di pallanuoto devono restare ai vertici per trascinare tutto il sistema". Chiusura sul caso Tarantino-Pilato: "Tutto è ancora in mano alla procura, quando ci saranno novità saranno pubbliche".