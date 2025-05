Pallanuoto: A1; Catania, la salvezza in palio in una gara

Match senza appello domani per la Nuoto Catania, impegnata domani nella gara tre della finale playout del campionato di A1 di pallanuoto. A Firenze contro la Rari Nantes c'è solo un risultato per gli etnei: la vittoria; in caso contrario la formazione rossazzurra sarebbe retrocessa in serie A2. I toscani hanno vinto 13-9 gara uno e perso 13-11 gara due. "Ci aspetta una trasferta decisiva da dentro o fuori - afferma Eugenio Russo, universale della Nuoto Catania - e abbiamo la situazione chiara: una vittoria significherebbe salvezza, sconfitta invece retrocessione. Quando indossi i colori rossazzurri e non hai più nulla da perdere spesso ritrovi forze che non sapevi di avere grazie anche all'energia che il nostro tifo ci riserva sempre. Sappiamo tutti quanto vale questa partita e siamo pronti a dare tutto con unione, coraggio e determinazione. Noi ci crediamo".