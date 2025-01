Spostamento del match a Catania e ingresso gratuito. L'Ortigia di pallanuoto comunica che la gara di domani alle 15, contro Trieste si giocherà alla piscina Nesima di Catania. Il match, valido per la dodicesima giornata del campionato di A1 di pallanuoto non si giocherà a Siracusa: uno spostamento della sede che si è reso necessario per l'allerta meteo.