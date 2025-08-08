Orientamento, World Games: Debertolis colpito da malore

Ore di apprensione per Mattia Debertolis, atleta della Nazionale italiana di Corsa Orientamento, colpito da un malore durante la prova Middle ai World Games di Chengdu. Secondo le prime ricostruzioni, Debertolis - 29enne trentino, ingegnere civile che lavora a Stoccolma - era regolarmente in gara quando il suo GPS, dispositivo di cui sono dotati tutti gli atleti, ha improvvisamente smesso di trasmettere, segnalandolo fermo. Questo ha fatto scattare immediatamente le operazioni di soccorso. Il corridore è stato individuato e trasportato d'urgenza in ospedale, dove attualmente è ricoverato. Le sue condizioni sono costantemente monitorate. Anche l'ambasciata italiana in Cina è stata allertata e si è prontamente attivata per prestare il necessario supporto.