Roland Garros: Bronzetti si qualifica al main draw

Lucia Bronzetti si aggiunge all'elenco degli azzurri iscritti al main draw del Roland Garros, secondo Slam della stagione al via domenica sui campi in terra battuta di Parigi. La 27enne di Villa Verucchio, numero 178 del ranking, ha battuto nel turno decisivo delle qualificazioni, dopo aver salvato tre match-point, l'ucraina Katarina Zavatska, n.268 del ranking, costretta al ritiro all'inizio del terzo set sul punteggio di 3-6 7-6(4) 3-0 in favore della riminese, dopo quasi due ore e tre quarti di battaglia. Per Bronzetti sarà la quinta presenza nel tabellone principale del Roland Garros dove non ha mai vinto un match.