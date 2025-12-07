Nuoto, Europei vasca corta: le 4x50 miste e Razzetti in finale

Europei di nuoto in vasca corta all'epilogo, e all'Aquatic Centre di Lublino l'Italia va a caccia di altre medaglie. Si ricomincia alle 18.55, protagonisti le 4x50 miste e Alberto Razzetti che, oltre ai 200 farfalla, sarà impegnato anche nei 400 misti. Erano già qualificati alle finali da ieri Sara Curtis nei 50 dorso e nei 50 stile libero insieme a Silvia Di Pietro, Paola Borrelli e Anita Gastaldi nei 200 farfalla, Leonardo Deplano nei 50 stile libero, Francesco Lazzari e Lorenzo Mora nei 50 dorso, Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo nei 50 rana e Simona Quadarella nei 1500 sl. Nell'ultima sessione di batterie il campione europeo Alberto Razzetti - impegnato in serata anche nei 200 farfalla e già argento nei 200 mix - si qualifica alla finale dei 400 misti. Il 26enne di Lavagna nuota in tranquillità in 4'05"29, che vale il quarto crono d'ingresso, lontano dal suo record italiano di 3'57"01 siglato proprio due anni fa ad Otopeni per il titolo continentale. Miglior crono per il ceco Jakub Bursa in 4'04"68, unico a scendere sotto ai 4'05 al mattino.