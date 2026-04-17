Nuoto, Curtis record italiano nei 50 sl a Riccione

17 Apr 2026 - 13:40

Un altro segnale forte da Sara Curtis ai Campionati Assoluti di Riccione. L'azzurra firma il nuovo record italiano nei 50 stile libero già in batteria, nuotando in 24''29 e migliorando il precedente primato di 24''41. La quarta giornata si apre quindi con un'ottima notizia in attesa della finale in programma nel pomeriggio: il tempo ottenuto lascia margini per un ulteriore miglioramento, con Curtis pronta a ritoccare ancora il record. Non solo Curtis: la mattinata di batterie definisce anche gli altri protagonisti delle finali. Thomas Ceccon si qualifica nei 200 dorso, unica gara individuale scelta in questo appuntamento, mentre Carlos D'Ambrosio centra la finale nei 200 stile libero.

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