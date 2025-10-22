Nuoto, CdM vasca corta: ultima tappa a Toronto con Ceccon e Curtis

Dagli Stati Uniti al Canada per gli ultimi fuochi d'artificio di uno spettacolo assicurato. Toronto, dal 24 al 26 ottobre, ospita la terza e conclusiva tappa della World Cup in vasca corta. Gli spunti di interesse sono tantissimi con le classifiche generali molto corte: in quella maschile comanda l'ungherese Hubert Kos con 116.4 punti, seguito dal canadese Ilya Kharun con 113.1 e Thomas Ceccon settimo a 91.51; ancora più incerta la situazione nella graduatoria femminile con le statunitensi Gretchen Walsh (118.1) e Kate Douglass (118) divise da un decimo di punto. Ma l'attesa è anche per il rientro della beniamina di casa Summer McIntosh - tricampionessa olimpica e quattro volte iridata in vasca lunga - che ha saltato per problemi di salute le tappe di Carmel e Westmont in Usa. Gli azzurri in acqua sono gli stessi dello scorso fine settimana. Particolare attenzione sarà rivolta a Thomas Ceccon e Sara Curtis: il primo ha nel mirino i record italiani dei 200 (1'48"43) e 100 dorso (49"04) di Lorenzo Mora; la seconda invece proverà ad avvicinare nei 100 stile libero il 52"10 nuotato da Federica Pellegrini in Coppa Brema, dopo aver portato il personale a 52"33 nella finale di domenica 19 ottobre. La Coppa del mondo è articolata in tre tappe ovviamente in vasca da 25 metri: negli Usa a Carmel (Indiana) e Westmont (Illinois) e in Canada a Toronto. Nove giorni di gare distribuiti su tre weekend (10-12, 17-19 e 23-25 ottobre), che vedranno in acqua i migliori nuotatori del panorama internazionale. Il circuito 2025 metterà in palio un montepremi complessivo di 1.2 milioni di dollari, con bonus da 10.000 USD per ogni record del mondo e per le cosiddette "crown", ovvero le vittorie della stessa gara in tutte le tappe. Il punteggio finale di ogni tappa verrà calcolato sommando i tre migliori risultati individuali, ottenuti in base sia alla posizione in classifica sia alla prestazione tecnica (punti World Aquatics) e verrà stilata una classifica distinta per genere (maschile e femminile).