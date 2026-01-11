Nba: Wembanyama trascina San Antonio, i Clippers passano a Detroit

Doppio colpo in trasferta nella notte Nba, con San Antonio, trascinata da Victor Wembanyama, che vince in casa dei Celtics, e i Clippers che grazie al solito Kawhi Leonard rimontano e battono Detroit. Vittoria in trasferta anche per Charlotte, che segna addirittura 150 punti sul campo dei Jazz. Sfida ad alto punteggio anche tra Cavs e Timberwolves, con Donovan Mitchell e compagni ad avere la meglio. Netti successi casalinghi, invece, per Indiana su Miami e per Chicago su Dallas. Serata da dimenticare per gli Heat, che in casa di Indiana, fanalino di coda della Eastern Conference, cadono nettamente 123-99 incappando nella seconda sconfitta consecutiva. Per Simone Fontecchio poco meno di 8 minuti in campo, nei quali l'azzurro prova comunque a dare il suo contributo e chiude con 5 punti, 2 palle rubate e un rimbalzo.