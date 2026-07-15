Windsurfer: da sabato Campionati italiani a Torbole

15 Lug 2026 - 08:53
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Tutto pronto al lago di Garda per il Campionato italiano windsurfer, in programma sabato e domenica nelle acque trentine di Torbole. Il windsurfer è il primo windsurf monotipo per eccellenza, nato negli anni Settanta, e dopo il rinnovo nella costruzione e nel design avvenuto nel 2018 sta avendo una rinascita. La sua storia è passata anche dal Circolo Surf Torbole che ha ospitato il Campionato europeo nel 1980, a cui sono seguite due edizioni dei Campionati italiani e il Windsurfer World Trophy nel 2018 e nel 2019 e gli Europei nel 2024. Ora il ritorno per gli assoluti nazionali. "Questo appuntamento delinea la rotta della vela per tutto l'anno all'interno della nostra comunità - ha sottolineato Paola Mora, presidente Coni del Trentino -. La vela non è solo uno sport, è da sempre esperienza internazionale perché ci insegna ad aprire lo sguardo e a conoscere mondi nuovi, ma anche filosofia e scienza: è un dialogo continuo con il mondo naturale, che dobbiamo imparare a conoscere e proteggere".

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