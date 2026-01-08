Logo SportMediaset

Nba: San Antonio travolge i Lakers, Trae Young va a Washington

08 Gen 2026 - 12:07

I San Antonio Spurs hanno sconfitto i Los Angeles Lakers (107-91) in un turno dell'NBA segnato dal passaggio di Trae Young da Atlanta a Washington. I Lakers erano senza Austin Reaves e LeBron James, quest'ultimo a riposo dopo aver giocato il giorno prima per gestire il dolore al piede sinistro (osteoartrite) e la sciatica alla gamba destra. In difficoltà dalla lunga distanza (4 su 25), i Texans hanno fatto affidamento sull'energia di Keldon Johnson (27 punti) contro un fortissimo Luka Doncic (38 punti, 10 rimbalzi, 10 assist). San Antonio rimane seconda a Ovest (26 vittorie-11 sconfitte). Gli Oklahoma City Thunder, nonostante un vantaggio di 20 punti nel secondo quarto, sono stati vicini a cadere in casa contro gli Utah Jazz, ma alla fine hanno strappato una vittoria (129-125) ai supplementari. Shai Gilgeous-Alexander ha impedito alla sua squadra di subire la terza sconfitta consecutiva forzando i supplementari con un tiro dalla media distanza, chiudendo con 46 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. I Thunder rimangono in testa alla Western Conference (31 vittorie-7 sconfitte). In vetta alla Eastern Conference, i Detroit Pistons, senza Cade Cunningham, hanno sconfitto i Chicago Bulls (108-93), guidati dai 31 punti di Isaiah Stewart. E' la fine di un'era ad Atlanta con lo scambio, riportato da diversi media americani, del playmaker All-Star Trae Young a Washington in cambio di CJ McCollum e Corey Kispert, reso noto durante la vittoria casalinga degli Hawks contro i New Orleans Pelicans (117-110), con Young spettatore. Il 27enne playmaker, quattro volte All-Star, era agli Hawks nel 2018. Formidabile palleggiatore e preciso da oltre l'arco, Young ha guidato la lega negli assist la scorsa stagione. Ma ora paga l'emergere dell'ala grande Jalen Johnson e la percezione che gli Hawks abbiano raggiunto il massimo con lui nel 2021, perdendo nelle finali di conference. Immanuel Quickley (21 punti) ha suggellato la 23ma vittoria stagionale dei Toronto Raptors con un tiro vincente sulla sirena, in trasferta contro gli Charlotte Hornets (97-96). Anche Brooklyn e Orlando hanno regalato un finale emozionante alle loro partite. Il russo Egor Demin (18 punti) ha inizialmente forzato i tempi supplementari prima di segnare tutti e 10 i punti dei Nets nei cinque minuti supplementari. Paolo Banchero (30 punti, 14 rimbalzi, 6 assist) ha risposto con una tripla decisiva sulla sirena, regalando ai Magic la vittoria per 104-103. Stephen Curry, con 31 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, ha guidato i Golden State Warriors alla vittoria (120-113) sui Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo (34 punti, 10 rimbalzi, 5 assist). 

14:11
Rugby, Sara Tounesi annuncia il ritiro: "Ho dato tutto a questo sport"
14:07
Nba: Atlanta cede Trae Young a Washington in cambio di CJ McCollum
13:49
Tennis, a Seul bagno di folla anche per Alcaraz in vista della sfida con Sinner
13:30
Biathlon: azzurro Giacomel vince la sprint a Oberhof, dedica a Bakke
13:18
Australian Open: la cinese Zheng annuncia che non parteciperà