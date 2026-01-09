Milano Cortina: bellezze territori nel mondo, arrivano le 'Beauty Cameras'

L'Olympic Broadcasting Services - la struttura del Comitato Olimpico Internazionale che produrrà la copertura televisiva, radiofonica e digitale - e Fondazione Milano Cortina 2026, tramite la sua funzione Broadcast Services, hanno lavorato a stretto contatto con l'obiettivo di fornire riprese sportive innovative e all'avanguardia, senza dimenticare l'importanza di dare visibilità anche al Paese e ai territori che ospitano i Giochi.