Nba, playoff: i Lakers vincono anche gara 2, Philadelphia supera Boston
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Nella notte dei playoff Nba i Los Angeles Lakers si impongono anche in gara due (101 a 94 il risultato) contro gli Houston Rockets, portandosi sul 2-0. Ottima prestazione di LeBron James che chiude con 28 punti, otto rimbalzi e sette assist. I Philadelphia 76ers superano a sorpresa i Celtics a Boston 111 a 97, portando il risultato della serie sull'1-1. VJ Edgecombe protagonista per Philadelphia con 30 punti e 10 rimbalzi. Vittoria in trasferta anche per i Portland Trail Blazers (106 a 103) con i San Antonio Spurs (1-1 nella serie), anche grazie ai 31 punti di Scoot Henderson.