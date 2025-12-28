Shiffrin regina, a Semmering subito fuori l'azzurrina D'Antonio

Una straordinaria Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom femminile di Semmering in Austria vincendo in rimonta nonostante le proibitive condizioni della pista. Quinta vittoria consecutiva nella specialità per l'americana, leader di Coppa del Mondo, grazie ad una seconda manche da applausi chiusa in 53.58. Alle sue spalle la svizzera Camille Rast, seconda a soli 9 centesimi dopo aver guidato la prima manche, mentre completa il podio Lara Colturi per l'Albania. Tra le azzurre, Martina Peterlini chiude 15esima mentre 23esimo posto per Lara Della Mea. Subito fuori all'esordio la 16enne napoletana Giada D'Antonio con il pettorale numero 70 che nonostante l'uscita su una pista proibitiva (37 slalomiste eliminate) ha offerto sprazzi di talento. Nell'ultimo mese si era parlato a lungo di lei, considerata un talento dagli addetti ai lavori e con un potenziale in grado di poter emergere nei contesti più importanti. La statunitense è riuscita a risalire dalla quarta piazza conquistando il quinto successo personale su altrettanti slalom disputati in stagione, vittoria numero 106 della carriera in Coppa del Mondo. Il miglior tempo nella seconda frazione sul tracciato segnato di Semmering permette a Shiffrin di fissare il tempo di riferimento sull'1'48″82 per lasciarsi alle spalle di soli nove centesimi di secondo l'elvetica Rast, leader dopo la prima, con Lara Colturi che torna a riaffacciarsi sul podio a 0″57. In condizioni complicate per tutte, l'azzurra Peterlini riesce a recuperare sei posizioni rispetto a quanto ottenuto nella prima run per entrare nella top 15 grazie al quindicesimo posto con un gap di 5″39, mentre Lara Della Mea deve cedere il passo a causa di una scivolata dopo poche porte che la costringe al 23esimo posto con un cospicuo ritardo che non le permette di intascare punti di Coppa del Mondo. Per la sedicenne napoletana Giada D'Antonio lo slalom di Semmering è stato il primo contatto con la Coppa del Mondo. "Lì al cancelletto c'è stato un momento intenso, con un po' di ansia - le prime impressioni della classe 2009 dello Sci Club Vesuvio - Era più tensione che paura: c'è stato uno start/stop proprio prima della mia gara e mi sono raccolta un po'. Avevo voglia di arrivare in fondo, ma la pista era molto rovinata e ho provato a fare un paio di numeri. Ho cercato di mollare ma non è andata. Anche il riscaldamento non è stato facile, diciamo che ci siamo adattati subito alla condizione in gara. Sento tanto supporto e sono grato di tutto questo. Il debutto in Coppa del Mondo non si scorda mai e a prescindere dal risultato sono felice di essere qui. Ho voluto che i miei familiari fossero vicini a me in questo momento: questo debutto mi fa pensare che si può davvero pensare in grande e raggiungere grandi obiettivi". Il 2025 della Coppa del Mondo femminile si chiude con Shiffrin ampiamente al comando di entrambe le graduatorie: nella generale il bottino di 698 punti le garantisce un margine di 195 lunghezze su Rast e 214 su Robinson, con Sofia Goggia quarta a quota 404. La statunitense guida la graduatoria di slalom a punteggio pieno (500) seguita da Colturi (280) e Rast (262); Della Mea resta a 53 punti ed occupa la ventunesima piazza. Il nuovo anno si aprirà nella slovena Kranjska Gora con un gigante ed uno slalom in programma tra sabato 3 e domenica 4 gennaio.