Sci di fondo: Tour de Ski in Val di Fiemme, 19 azzurri convocati

29 Dic 2025 - 10:23

Il 3 e 4 gennaio la val di Fiemme, in Trentino, ospiterà la finale del Tour de Ski. In gara, per la 20esima edizione, i 200 migliori fondisti del mondo. Tra i favoriti Johannes Høsflot Klæbo, quattro volte vincitore del Tour de Ski, e l'altro norvegese Martin Løwstrøm Nyenget, vincitore a novembre della 10 chilometri inaugurale a Ruka. In campo femminile grandi attese per la svedese Moa Ilar, tre volte a podio nelle prime tre tappe di Coppa del mondo e attualmente seconda in classifica dietro alla statunitense Jessie Diggins. Per l'Italia sono 19 i convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer. In testa Federico Pellegrino e poi Elia Barp, autore di un secondo posto nella Team Sprint di Davos proprio insieme a Pellegrino, Martino Carollo, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Giacomo Gabrielli, Davide Graz, Michael Hellweger, Simone Mocellini, Giovanni Ticcò e Paolo Ventura, mentre al femminile Federica Cassol, Anna Comarella, Iris De Martin Pinter, Martina Di Centa, Francesca Franchi, Caterina Ganz, Nadine Laurent e Nicole Monsorno. Confermata anche la partecipazione degli atleti russi Dariya Nepryaeva e Savelii Korostelev, che dopo aver esordito nella tappa svizzera di Davos torneranno a gareggiare sotto bandiera neutrale, così come le atlete bielorusse Hanna Karaliova e Hanna Machakhina. 

