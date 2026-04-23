Nba: Oklahoma batte ancora Phoenix, riscatto Detroit su Orlando

Due le partite giocate nella notte valide per il primo turno dei play-off dell'Nba. A Est i Detroit Pistons vincono gara-2 contro gli Orlando Magic vincendo per 98-83 pareggiando così i conti nella serie e riprendendosi subito il fattore campo. La serie ora si sposta in Florida per le prossime due partite. Cade Cunningham trascina Detroit con 27 punti e11 assist, non bastano ai Magic i 18 punti, 6 rimbalzi e 8 assist di Paolo Banchero. Ad Ovest i campioni in carica Oklahoma City Thunder superano i Phoenix Suns anche in gara-2 per 120-107 e si portano sul 2-0 nella serie, che ora si sposta in Arizona. Il solito Shai Gilgeous-Alexander trascina Okc con 37 punti e 9 assist, non bastano ai Suns i 30 punti di Dillon Brooks e 21 di Devin Booker. Infine da segnalare che l'ala dei San Antonio Spurs Keldon Johnson è stato premiato come Sesto Uomo dell'Anno. Johnson ha ricevuto 64 voti per il primo posto da una giuria di giornalisti, superando Jaime Jaquez Jr. dei Miami Heat e Tim Hardaway Jr. dei Denver Nuggets.