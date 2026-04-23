Basket, Trento: coach Cancellieri lascia a fine campionato
A fine stagione le strade tra Dolomiti Energia Trentino e Massimo Cancellieri si separeranno. La società ha deciso di confermare ufficialmente le voci circolate negli ultimi giorni, con l'intento di concentrare l'attenzione esclusivamente sul finale di stagione, a partire dalla sfida di sabato sera contro Napoli Basket. "A febbraio Massimo ci ha comunicato la sua decisione di lasciare il club al termine della stagione - ha detto l'ad del club, Andrea Nardelli -. Questo non ha assolutamente mai inciso sul suo impegno quotidiano, come dimostra il percorso fatto, arrivando a un solo tiro da una straordinaria semifinale di EuroCup. Il coach ha centrato gli obiettivi che ci eravamo posti a inizio anno, dalla salvezza alla capacità di competere ad alto livello sia in Europa sia in Italia. Restano ancora tre partite di campionato e faremo di tutto per raggiungere la post season, che rappresenterebbe un traguardo straordinario".
Coach Cancellieri ha aggiunto che "Aquila Basket e la città di Trento avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Desidero ringraziare innanzitutto il club, il presidente e tutti i dipendenti, ma anche i giocatori e lo staff con cui ho lavorato quest'anno. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato in EuroCup e della crescita di questo gruppo estremamente eterogeneo. Qualunque strada la vita mi riserverà in futuro, ricorderò sempre che è stata Trento la prima a darmi fiducia, affidandomi il ruolo di capo allenatore in EuroCup. Auguro il meglio al club per il futuro e sono certo che ci rivedremo. Ma prima faremo di tutto per regalarci qualcosa da ricordare in questo finale di stagione".