Basket, Trento: coach Cancellieri lascia a fine campionato

Coach Cancellieri ha aggiunto che "Aquila Basket e la città di Trento avranno sempre un posto speciale nel mio cuore. Desidero ringraziare innanzitutto il club, il presidente e tutti i dipendenti, ma anche i giocatori e lo staff con cui ho lavorato quest'anno. Sono molto orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato in EuroCup e della crescita di questo gruppo estremamente eterogeneo. Qualunque strada la vita mi riserverà in futuro, ricorderò sempre che è stata Trento la prima a darmi fiducia, affidandomi il ruolo di capo allenatore in EuroCup. Auguro il meglio al club per il futuro e sono certo che ci rivedremo. Ma prima faremo di tutto per regalarci qualcosa da ricordare in questo finale di stagione".