Hockey, Val Pusteria, finisce il sogno: Graz vince 6-2 in gara 4 e conquista il titolo

Niente da fare per il Val Pusteria sconfitto in casa dal Graz anche in gara 4 della finale di Ice Hockey League e vede svanire il sogno del primo trionfo. Graz ha vinto 6-2 chiudendo la serie con un netto 4-0 che non lascia spazio a repliche.



La partita - Era l'ultima chiamata per i "Lupi" di Brunico, impegnati tra le mura amiche in una sfida da "dentro o fuori". Sotto 0-3 nella serie contro il Graz, i gialloneri erano obbligati alla vittoria per evitare il verdetto definitivo. Nonostante il vantaggio austriaco siglato da Kevin Roy al 9', il Val Pusteria aveva rimontato spinta da un'Intercable Arena sold out, chiudendo la prima frazione in vantaggio grazie alle reti di Rok Ticar e Mikael Frycklund. La marcatura dell'italo-svedese ha coinciso anche con il primo vantaggio nella serie per i gialloneri. Nelle tre sfide precedenti - sconfitte per 5-1 nelle prime due, 5-2 in gara 3 - i pusteresi non erano mai stati avanti nel punteggio.

Nel secondo drittel il Graz ha ristabilito l'equilibrio con Anders Koch a insaccare il disco del 2-2. Nonostante il forcing austriaco, il punteggio è rimasto invariato fino alla seconda sirena.

Il terzo periodo ha seguito il copione dell'apertura, con il Graz che ha colpito a freddo colpisce a freddo dopo poco meno di due minuti. Il gol del vantaggio austriaco siglato da Kevin Conley ha tagliato le gambe al Val Pusteria, incapace di reagire. A ipotecare il titolo per gli austriaci la doppietta di Conley, con il 4-2 a 12 minuti dalla fine che ha messo in ghiaccio la partita. Nel finale, il Val Pusteria si è sbilanciato in avanti alla ricerca del gol che avrebbe potuto riaprire partita e serie, prestando però il fianco al contropiede austriaco. Prima Lenz Moosbrugger ha segnato il 5-2, poi Michael Schiechl ha messo in rete a porta vuota - il Val Pusteria aveva tolto il portiere di movimento per sfruttare un uomo extra in campo – il definitivo 6-2 che ha fatto partire la festa austriaca. Per la formazione di coach Dan Lacroix è il primo titolo nella storia.