F1, Norris: "L'addio di Verstappen sarebbe grave perdita per nostro sport"

23 Apr 2026 - 11:42
© Ufficio Stampa

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Il campione del Mondo di Formula 1 Lando Norris è convinto che Max Verstappen mancherebbe ai colleghi piloti e all'intera Formula 1 se il quattro volte campione del mondo decidesse di ritirarsi, ma crede che l'olandese "rimarrà più a lungo di quanto si pensi". "Max si è guadagnato il diritto di andare e fare quello che vuole. Ha vinto quattro campionati del mondo. Ed è sempre stato così, non solo ora. È sempre stato molto schietto nel dire quello che pensa, che tu sia d'accordo o meno, che tu debba dirlo o meno. È se stesso e penso che questo sia un ottimo modo di vivere la vita", ha detto il pilota della McLaren parlando con i media britannici.

"Sarebbe un peccato per lo sport, una grande perdita, se ciò accadesse, perché probabilmente è uno dei migliori piloti che si siano mai visti in Formula 1", ha aggiunto Norris. "Penso che sarebbe un peccato anche per noi, perché per quanto a volte ci renda la vita incredibilmente difficile, è sempre un piacere correre contro di lui ed è sempre emozionante gareggiare contro qualcuno che ha vinto quattro campionati. Si ha sempre voglia di correre contro i migliori al mondo e lui è sicuramente uno di loro, quindi sì, sarebbe una perdita per lo sport", ha ribadito.

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