F1, Norris: "L'addio di Verstappen sarebbe grave perdita per nostro sport"

"Sarebbe un peccato per lo sport, una grande perdita, se ciò accadesse, perché probabilmente è uno dei migliori piloti che si siano mai visti in Formula 1", ha aggiunto Norris. "Penso che sarebbe un peccato anche per noi, perché per quanto a volte ci renda la vita incredibilmente difficile, è sempre un piacere correre contro di lui ed è sempre emozionante gareggiare contro qualcuno che ha vinto quattro campionati. Si ha sempre voglia di correre contro i migliori al mondo e lui è sicuramente uno di loro, quindi sì, sarebbe una perdita per lo sport", ha ribadito.