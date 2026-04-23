Il ceo della McLaren: "Legami finanziari tra team minano l'integrità della F1"

23 Apr 2026 - 10:17

Zak Brown, ceo della McLaren, denuncia i legami finanziari tra le squadre rivali, che a suo dire minano "l'integrità del motorsport". In una conferenza stampa nella sede del team a sud di Londra, Brown non ha esplicitamente preso di mira il team anglo-francese Alpine, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe in trattative con la Mercedes per la cessione di un quarto della sua quota. "Tutti gli 11 team di F1 dovrebbero essere il più indipendenti possibile, perché credo che ci sia un alto rischio che l'integrità del nostro sport venga compromessa, il che allontanerebbe i nostri tifosi più velocemente di qualsiasi altra cosa", ha avvertito il multimilionario americano, da 10 anni alla guida del team inglese. "Questo vale per chiunque, per i 'team A-B', per qualsiasi comproprietà", ha continuato Brown, alludendo al fatto che un singolo proprietario può possedere un grande team "A" e un team "B" più piccolo in F1, come la Red Bull austriaca con i suoi due team, Red Bull Racing (dove corrono l'olandese Max Verstappen e il francese Isack Hadjar) e Racing Bulls.

Il dirigente americano aveva già denunciato nel 2024 il fatto che un pilota della Racing Bulls in una gara avesse permesso al team principale, Red Bull Racing, di conquistare punti a spese della McLaren. "Se parliamo di prestazioni, si possono effettivamente massimizzare quando due team dipendono dallo stesso gruppo. È un vero problema in termini di integrità dello sport e una questione seria per la sua equità", ha insistito Zak Brown. Mercedes-AMG fornisce motori non solo al proprio team di Formula 1 ma anche ai team britannici McLaren e Williams e, da questa stagione, al team franco-britannico Alpine.

Ultimi video

01:31
DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

00:48
DICH SINNER VERSO MADRID 22/4 DICH

Sinner pigliatutto, ora vuole vincere anche a Madrid ma avvisa: "Non è facile essere sempre al 100%"

01:08
MCH FERRARI HYPERSAIL 21/4 MCH

Ferrari Hypersail: ecco la livrea

01:44
Maric, respiro profondo

Maric, respiro profondo

01:32
Serata di gala a Madrid

Tennis: serata di gala a Madrid

01:44
Padel e un campione Nba

I grandi campioni si danno al Padel

02:12
MCH LAUREUS WSA MCH

Laureus Awards: Tutti pazzi per Sinner e Alcaraz

01:59
Scudetto donne a Gara 4

Scudetto donne a Gara 4

01:28
Cobolli, che peccato!

Cobolli, che peccato!

00:21
DICH ALICE BELLANDI SU ORO EUROPEO (TRIPLETE PERSONALE) DICH

Bellandi: "Quando ero piccola guardavo a queste grandi imprese e pensavo..."

01:02
cliff

Red Bull Cliff Diving: "444 Days" racconta il ritorno di Aidan Heslop

01:33
Il modello pallavolo

Il modello pallavolo

02:33
DICH PIROVANO SU COPPA DEL MONDO - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Pirovano: "Sto realizzando solo adesso quello che ho fatto""

02:47
DICH FONTANA SU FUTURO - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Arianna Fontana: "Il ritiro? No, devo valutare tante cose""

00:39
DICH FONTANA SU INTER - IL FOGLIO A SAN SIRO 17/4 SRV

Arianna Fontana: "Sarò a San Siro per Inter-Como, da nerazzurra ho buone sensazioni"

01:31
DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER VERSO MADRID 22/4 DICH

Sinner pigliatutto, ora vuole vincere anche a Madrid ma avvisa: "Non è facile essere sempre al 100%"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Cobolli, che peccato!

Cobolli, che peccato!

MCH FERRARI HYPERSAIL 21/4 MCH

Ferrari Hypersail: ecco la livrea

MCH LAUREUS WSA MCH

Laureus Awards: Tutti pazzi per Sinner e Alcaraz

DICH SINNER POST MACHAC DICH

Sinner risponde ad Alcaraz: "Io gioco per vincere i titoli, non per rincorrerlo in classifica"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:42
F1, Norris: "L'addio di Verstappen sarebbe grave perdita per nostro sport"
10:30
Basket, Trento: coach Cancellieri lascia a fine campionato
10:29
Hockey, Val Pusteria, finisce il sogno: Graz vince 6-2 in gara 4 e conquista il titolo
10:17
Il ceo della McLaren: "Legami finanziari tra team minano l'integrità della F1"
10:13
Nba: Oklahoma batte ancora Phoenix, riscatto Detroit su Orlando