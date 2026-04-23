Il ceo della McLaren: "Legami finanziari tra team minano l'integrità della F1"

Zak Brown, ceo della McLaren, denuncia i legami finanziari tra le squadre rivali, che a suo dire minano "l'integrità del motorsport". In una conferenza stampa nella sede del team a sud di Londra, Brown non ha esplicitamente preso di mira il team anglo-francese Alpine, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe in trattative con la Mercedes per la cessione di un quarto della sua quota. "Tutti gli 11 team di F1 dovrebbero essere il più indipendenti possibile, perché credo che ci sia un alto rischio che l'integrità del nostro sport venga compromessa, il che allontanerebbe i nostri tifosi più velocemente di qualsiasi altra cosa", ha avvertito il multimilionario americano, da 10 anni alla guida del team inglese. "Questo vale per chiunque, per i 'team A-B', per qualsiasi comproprietà", ha continuato Brown, alludendo al fatto che un singolo proprietario può possedere un grande team "A" e un team "B" più piccolo in F1, come la Red Bull austriaca con i suoi due team, Red Bull Racing (dove corrono l'olandese Max Verstappen e il francese Isack Hadjar) e Racing Bulls.