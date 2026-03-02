Nba: New York, Knicks fermano striscia Spurs, vincono Celtics e Lakers

Undici le partite disputate nella notte Nba e si ferma proprio ad undici vittorie la striscia dei San Antonio Spurs, che vengono battuti nettamente dai New York Knicks al Madison Square Garden per 114-89 Knicks trascinati dai 25 punti di Mikail Bridges e dai 24 di Jalen Brunson, mentre agli Spurs non basta la doppia doppia di Victor Wembanyama da 25 punti e 13 rimbalzi. Vincono entrambe le squadre leader di Western ed Eastern Conference. Gli Oklahoma City Thunder si impongono sul parquet dei Dallas Mavericks per 100-87 con 30 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander, i Detroit Pistons passano per 106-92 in casa degli Orlando Magic con un Cade Cunningham da 29 punti ed 11 assist. Sempre ad Est vincono ancora i Boston Celitcs per 114-98 i Philadelphia 76ers con il sorprendente portoghese Neemias Queta protagonista con una doppia doppia da 27 punti e 17 rimbalzi. Ai Sixers non bastano i 33 punti di un Tyrese Maxey. Tornando ad Ovest, i Minnesota Timberwolves espugnano il campo dei Denver Nuggets per 117-108 grazie ai 21 punti di Anthony Edwards. Nikola Jokic sfiora la tripla doppia, chiudendo con 35 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, ma non basta per Denver.