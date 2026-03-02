Nba: New York, Knicks fermano striscia Spurs, vincono Celtics e Lakers

02 Mar 2026 - 09:03

Undici le partite disputate nella notte Nba e si ferma proprio ad undici vittorie la striscia dei San Antonio Spurs, che vengono battuti nettamente dai New York Knicks al Madison Square Garden per 114-89 Knicks trascinati dai 25 punti di Mikail Bridges e dai 24 di Jalen Brunson, mentre agli Spurs non basta la doppia doppia di Victor Wembanyama da 25 punti e 13 rimbalzi. Vincono entrambe le squadre leader di Western ed Eastern Conference. Gli Oklahoma City Thunder si impongono sul parquet dei Dallas Mavericks per 100-87 con 30 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander, i Detroit Pistons passano per 106-92 in casa degli Orlando Magic con un Cade Cunningham da 29 punti ed 11 assist. Sempre ad Est vincono ancora i Boston Celitcs per 114-98 i Philadelphia 76ers con il sorprendente portoghese Neemias Queta protagonista con una doppia doppia da 27 punti e 17 rimbalzi. Ai Sixers non bastano i 33 punti di un Tyrese Maxey. Tornando ad Ovest, i Minnesota Timberwolves espugnano il campo dei Denver Nuggets per 117-108 grazie ai 21 punti di Anthony Edwards. Nikola Jokic sfiora la tripla doppia, chiudendo con 35 punti, 13 rimbalzi e 9 assist, ma non basta per Denver.

Vincono entrambe le squadre di Los Angeles, i Lakers battono 128-104 i Sacramento Kings con 28 punti di Luka Doncic e 24 di LeBron James; i Clippers si impongono 137-117 sui New Orleans Pelicans con 23 punti di Kawhi Leonard e 19 dalla panchina di Jordan Miller. Nelle altre partite, una tripla doppia di Josh Giddey da 20 punti, 14 rimbalzi e 10 assist, consente ai Chicago Bulls di battere i Milwaukee Bucks per 120-97. Vincono i Cleveland Cavaliers per 106-102 sui Brooklyn Nets con 22 punti di James Harden. In chiusura successi dei Memphis Grizzlies sugli Indiana Pacers per 125-106 e degli Atlanta Hawks sui Portland Trail Blazers per 135-101 con 25 punti di Onyeka Okongwu.

Ultimi video

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

01:38
Sinner vince a Doha

Sinner vince a Doha

02:40
MCH TENNIS DOHA SINNER BATTE MACHAC MCH

Atp Doha, Sinner riparte con una vittoria

01:13
costatreno

L'impresa di Dario Costa: atterra e decolla da un treno in corsa

I più visti di Altri Sport

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Ablazione cardiaca per Giacomel dopo il malore: tra due settimane nuovi accertamenti

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:39
Basket: in Venezuela arrestato un ex cestista internazionale vicino a Maduro
10:25
Tennis: classifica Wta, Paolini ancora settima
10:15
Tennis: classifica Atp, otto italiani tra i primi 100
09:47
Tennis: Wta Indian Wells, Trevisan subito fuori nelle qualificazioni
09:22
Tennis, Darderi: "Grande momento, ora mi preparo per Indian Wells"