Nba: Golden State travolti da Oklahoma, vince Philadelphia

12 Nov 2025 - 09:38

Nella notte dell'Nba gli Oklahoma city thunder travolgono 126 a 102 i Golden State warriors con Shai Gilgeous-Alexander super protagonista (28 punti e 11 assist). Vittoria di un soffio per i Philadelphia 76ers contro i Boston Celtics (102 a 100), anche grazie ai 21 punti di Tyrese Maxey. I Toronto Raptors battono 119 a 109 i Brooklyn Nets con Immanuel Quickley che segna 24 punti. Jalen Brunson, con 32 punti, trascina invece i New York Knicks al successo nel match contro i Memphis Grizzlies (133 a 120 per i Knicks il risultato). Lauri Markkanen ne segna, invece, 35 nel match tra i suoi Utha Jazz e gli Indiana Pacers, finito 152 a 128. Cadono, infine, i Sacramento Kings nel match interno con i Denver Nuggets. Finisce 122 a 108 per gli ospiti, con Nikola Jokic protagonista con 35 punti, 15 rimbalzi e sette assist.

