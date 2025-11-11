Nba: Doncic rialza i Lakers, Wembanyama gigante a Chicago

I Lakers ritrovano il successo a Charlotte guidati dai 38 punti di Luka Doncic, a Chicago invece Victor Wembanyama fa 18 punti su 38 nel solo quarto periodo con tutti i canestri decisivi per battere i Bulls. Ben tre buzzer beater nella notte: quello di Desmond Bane regala il successo a Orlando su Portland; quello spettacolare di Andrew Wiggins schiacciando in alley-oop batte Cleveland al supplementare vanificando una prodezza di Donovan Mitchell; Daniss Jenkins segna dall'angolo e regala il supplementare a Detroit, nel quale Cade Cunningham chiude una prestazione mai vista prima da 46 punti. Successi anche per Milwaukee, Phoenix, Minnesota e Atlanta. Di seguito tutti i risultati della notte Nba: Miami Heat-Cleveland Cavaliers 140-138 OT; Charlotte Hornets-Los Angeles Lakers 111-121; Detroit Pistons-Washington Wizards 137-135 OT; Orlando Magic-Portland Trail Blazers 115-112; Chicago Bulls-San Antonio Spurs 117-121; Dallas Mavericks-Milwaukee Bucks 114-116; Phoenix Suns-New Orleans Pelicans 121-98; Utah Jazz-Minnesota Timberwolves 113-120; L.A. Clippers-Atlanta Hawks 102-105.