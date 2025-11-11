Coppa del Mondo di scherma, Mazzone: "La forza dell'Italia è nella continuità"

La scherma azzurra è salita cinque volte sul podio nel primo weekend di Coppa del Mondo Assoluti 2025/2026. Mattatore del fine settimana è stato il fioretto che ha conquistato due ori, con Martina Favaretto nella gara individuale delle donne e con la squadra femminile (ancora Martina Favaretto, insieme alla capitana Arianna Errigo, ad Anna Cristino e a Martina Batini), l'argento con il team maschile (composto da Guillaume Bianchi, Tommaso Marini, Filippo Macchi e Alessio Foconi) e due bronzi firmati, nella prova individuale degli uomini, da Guillaume Bianchi e da Tommaso Martini che ha raggiunto la prima medaglia in carriera nel massimo circuito internazionale. Un ricco bottino per il gruppo guidato dal Ct Simone Vanni, che ha cominciato così nel migliore dei modi la stagione. Sull'ottimo debutto dei fiorettisti, ma anche sulla sciabola che non è invece riuscita ad arrivare sul podio nella tappa di Coppa del Mondo disputata ad Algeri, si è espresso il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Luigi Mazzone: "Ottimo inizio per il fioretto azzurro, sono molto soddisfatto per questa prova di forza e continuità. I miei complimenti agli atleti, al Commissario tecnico Simone Vanni e a tutto lo staff per questo eccellente avvio di stagione, segnato dalle tre medaglie individuali di sabato e dal doppio podio di ieri, con il ritorno al successo delle ragazze e soprattutto con il grande spirito mostrato da entrambe le squadre in pedana a Palma de Mallorca - ha detto il Presidente federale -. Non è arrivata la medaglia ad Algeri con la sciabola, ma non sono mancati segnali importanti per il futuro. Sono particolarmente felice per aver visto due debuttanti in squadra, Cosimo Bertini e Vittoria Mocci, giovani che rappresentano la volontà dei nostri CT, Andrea Terenzio per il settore maschile e Andrea Aquili per il femminile, di far crescere su una nuova generazione pronta a maturare passo dopo passo con il supporto dei compagni più esperti".