Basket, coach Trento: "Con Besiktas sfida di durezza mentale e fisica"

"Il Besiktas è una squadra con taglia e atletismo in tutti i ruoli. Hanno due lunghi che conosciamo bene, Kamagate e Zizic, entrambi protagonisti lo scorso anno nel campionato italiano. Nelle ali possono contare su giocatori di grande valore come Connor Morgan, confermato rispetto alla scorsa stagione, e Vitto Brown. Sugli esterni hanno tanto talento e fisicità con giocatori come Jonah Mathews e Anthony Brown, che abbiamo già affrontato in passato in EuroCup. Sarà un impegno difficile, che ci spingerà ad alzare i nostri standard, che probabilmente non abbiamo mantenuto nelle ultime uscite, concedendo troppo nel finale. Questa deve essere l'occasione per continuare a lavorare su noi stessi, consapevoli che ci attende una sfida in cui il livello di durezza mentale e fisica dovrà necessariamente salire se vogliamo competere. Lo abbiamo fatto in alcuni momenti della nostra campagna europea, e dovremo proseguire su quella strada: controllare meglio i rimbalzi e provare a giocare al nostro ritmo contro una squadra che ama l'esecuzione e coinvolge spesso i propri lunghi vicino a canestro. Infine, dovremo migliorare nella lettura offensiva per attaccare una difesa ben organizzata come la loro". Così Davide Dusmet, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, alla vigilia del match esterno di EuroCup contro il club turco del Besiktas.