Il sindaco Sala annuncia: "Le Atp Finals potranno arrivare a Milano, ecco dove"

"Le Atp Finals più avanti potranno arrivare a Milano, all'Arena Santa Giulia". Lo ha detto il sindaco Giuseppe Sala a margine della presentazione del progetto 'WeMi Scuola' all'ISS G.L. Lagrange. "Con il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ci parlo spesso e non credo che dobbiamo fare una battaglia di campanile per portare via l'Atp da Torino - ha spiegato Sala -. È anche vero però che questi circuiti si basano su alcune necessità: la dimensione del palazzetto, Milano è più grande, gli hotel, i ristoranti. Penso che più avanti potranno arrivare a Milano, quando sarà lo vedremo, ma non è nella mia agenda chiudere questa partita ora". Il primo cittadino ha poi aggiunto che "il dialogo con il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, era già aperto" e che "sarà innanzitutto l'ente organizzatore, insieme agli sponsor e alla Federazione, a valutare eventuali proposte: io sono lì ad aspettare che facciano proposte".