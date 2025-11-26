Golf, Dp World Tour: si riparte dall'Australia con 4 azzurri in gara

Nella stagione in cui l'Italia festeggia il numero record di dieci giocatori con carta per il DP World Tour, saranno Paratore, Celli, Mazzoli e De Leo i primi a presentarsi sul tee di partenza in Australia. Paratore, 28enne romano, è stato tra i protagonisti dell'HotelPlanner Tour, guadagnandosi la promozione sul circuito maggiore grazie a tre successi: UAE Challenge, Abu Dhabi Challenge e Hainan Open. Anche Filippo Celli si è messo in evidenza sull'ex Challenge Tour. Il 25enne romano ha infatti staccato il pass per il DP World Tour grazie al settimo posto nell'ordine di merito (Road to Mallorca), impreziosendo il suo ottimo ruolino di marcia con la vittoria nel The Dutch Futures. Stefano Mazzoli, 28enne milanese, ha ottenuto la carta in virtù dell'ottavo posto nella Road to Mallorca. Decisivo l'acuto nella Rolex Grand Final, gara conclusiva in cui si è piazzato al secondo posto. Gregorio De Leo, infine, ha difeso la carta (categoria 18) grazie all'ottavo posto nel Final Stage della Qualifying School. Il 25enne biellese, anche nel 2024 aveva raggiunto il DP World Tour attraverso la Qualifying School, posizionandosi 13° nella gara vinta da Edoardo Molinari. Nella stagione regolare De Leo è terminato al 130° posto dell'ordine di merito (fuori dai 115 che hanno avuto la conferma di rimanere sul tour con carta piena) acquisendo la categoria 10, che non gli avrebbe permesso molte presenze, mentre ora con la categoria 18 avrà più chance di giocare. Oltre ai quattro azzurri al via in Australia, rappresenteranno l'Italia sul DP World Tour 2026 anche Francesco Molinari, Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Andrea Pavan. Mai nella storia del golf italiano ci sono stati 10 giocatori sul tour maggiore europeo, a testimonianza di un movimento in ascesa.