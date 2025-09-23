Nautica: Yacht Club de Monaco, ecco i candidati agli Explorer Awards 2025

Sotto l'Alto Patronato del principe Alberto II, lo Yacht Club de Monaco prosegue il suo impegno per la nautica da diporto con la quinta edizione dei La Belle Classe Explorer Awards. Creati per incoraggiare un nuovo modo di utilizzare gli yacht, questi premi valorizzano progetti in cui la navigazione diventa uno strumento di esplorazione e di scienza. Più che un mezzo di trasporto o di svago, uno yacht oggi può servire alla scoperta, a comprendere meglio i nostri oceani, a contribuire alla conoscenza e a condividere questa esperienza con la società. Attraverso questi riconoscimenti, lo Yacht Club de Monaco promuove una filosofia chiara: la 'nobiltà d'intenti' e la capacità di 'fare bene facendo del bene'. In altre parole, dimostrando che è possibile avere successo agendo per il bene comune. Gli Explorer Awards incoraggiano quindi gli armatori e i loro capitani a utilizzare i loro yacht come moderne piattaforme di esplorazione, aperte a scienziati, esploratori e ricercatori. La Giuria Internazionale, presieduta da Richard Wiese, Presidente dell'Explorers Club di New York, e composta da esperti in affari marittimi, innovazione e ambiente, ha il compito di esaminare e analizzare le diverse candidature ricevute in vista della delibera finale. Quest'anno, la Giuria Internazionale ha deciso di premiare tre categorie: Tecnologia e innovazione, Ambiente ed Etica e Premio Speciale della Giuria.